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"حظك اليوم برج الحمل الأحد 21 أكتوبر 2018"

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 07:36 ص
حظك اليوم برج الحمل الأحد 21 أكتوبر 2018
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تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك وحظك اليوم لبرج (برج الحمل - 21 مارس الی 19 أبریل) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".
برج الحمل:
في هذه اللحظة أنت تريد الكثير في نفس الوقت؛ خذ خطوة إلى الوراء، وإلا فإن الأمور سوف تتعقد في العمل. قد يتحول الزملاء بعيدًا عنك. في حياتك الخاصة، قد يفيد أن تمارس بعض ضبط النفس أيضًا، وإلا فسوف يساء فهمك. اقبل آراء شريك حياتك وأصدقائك بهدوء. للتوتر أثر واضح على صحتك؛ مارس بعض الرياضة وخذ فترات راحة بصفة يومية لتجد السلام الداخلي. 
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