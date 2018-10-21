سمير الشفي: الاضراب في القطاع العام المقرر تنفيذه يوم 24 أكتوبر الجاري لا يزال قائما

أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سمير الشفي، السبت بصفاقس، "ان الإضراب في القطاع العمومي المقرر تنفيذه يوم 24 أكتوبر الجاري لا يزال قائما طالما لم يتم إلى حد الساعة التوصل إلى أي إتفاق بين الطرف الحكومي والمنظمة الشغيلة".





وياتي تصريح الشفي في وقت يعقد فيها الاتحاد جلسات تفاوض مستمرة مع الحكومة حول الزيادات في الاجور في القطاع العام من جهة ومصير المؤسسات العمومية من جهة اخرى.





وشدد الشفي في اجتماع عام انتظم مقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس حضره عدد من أعوان واطارات المؤسسات التابعة للقطاع العام تحت شعار "لا للخوصصة والتفريط في المؤسسات العمومية" على أهمية القطاع العام باعتباره الضامن الرئيسي لسيادة الدولة موضحا أن "ضرب القطاع العام يندرج ضمن خطة ممنهجة لتفكيك الدولة" وفق تقديره.





وأكد على ضرورة تقاسم التضحية مشيرا إلى أنه من غير المنطقي ان يتوارث العمال التضحية جيلا بعد جيل في حين تذهب المليارات في جيوب الفاسدين مستدلا بما كشفته الأضرار التي خلفتها الامطار الأخيرة في عدد من المناطق. (وات)