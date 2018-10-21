انتهاء عملية ازالة الطمي والترسبات من سد سيدي سعد وبلوغ مخزونه 83 مليون متر مكعب

ا نتهت عشية السبت عملية ازالة الترسبات والتربة والطمي بسد سيدي سعد بالقيروان بعد ان بلغ مخزونه المائي 83 مليون متر مكعب من مجموع 154 مليون متر مكعب (طاقة استيعاب السد)، وفق ما اكده المندوب الجهوي للفلاحة عبد الجليل عفلي.





وافاد في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة ان هذه العملية التي انطلقت اول امس هي عملية تقنية تهدف الى الحفاظ على السد وايراداته وتحسين طاقة استيعابه عبر تنظيفه من الاوحال والتربة والطمي المترسبة اسفله والتي اتت بها الامطار الاخيرة واوضح انه يتم القيام بهذه العملية في كل مرة تكون فيها مياه السيلان مصحوبة بالترسبات.





واضاف ان الكميات التي تم افراغها ذهبت نحو وادي زرود ومنه الى سبخة سيدي الهاني وستساهم بدورها في تغذية المائدة المائية مشيرا الى ان هذه الكميات التي تم تنظيفها بلغت منذ يوم الخميس الى اليوم 3 مليون متر مكعب.





وافاد ان عملية ازالة الترسبات هي عملية غير مكلفة على عكس عملية جهر السدود التي تعد مكلفة.