جمعية المسرح الجريدي بتوزر تحتفل بمرور 81 سنة على تأسيسها وتعلن عن برنامج أنشطتها

افتتحت جمعية المسرح الجريدي بتوزر عشية اليوم السبت موسمها الجديد معلنة عن انطلاق مجموعة من البرامج والأنشطة التي تنفذها تزامنا مع احتفالها بمرور 81 سنة عن تأسيسها حيث نظمت حفل تكريم على شرف قدماء الجمعية قدمت فيه أنشطتها وخاصة العمل المسرحي الجديد بعنوان "شوف" من اخراج عبد الواحد المبروك.





كما تم بالمناسبة افتتاح مقر الجمعية في حلته الجديدة بعد أشغال التهيئة والصيانة والذي سيحتضن وفق ما ذكره ل(وات) رئيس الجمعية، عبد الواحد المبروك، نواد فنية موجهة لليافعين من سن أربع سنوات الى سن الشباب وتتمثل في نادي المسرح من سن 12 فما فوق ونادي المسرح من سن أربع سنوات الى 12 سنة ونادي السينما والصورة ونادي الفنون التشكيلية.





وبين المبروك أن جمعية المسرح الجريدي هي من بين أقدم الجمعيات المهتمة بالمسرح تأسست سنة 1937 غير أن فكرة احداثها انطلقت منذ 1934 وكان أول رئيس لها هو محمد بن حسين ثم غابت عن النشاط وعادت في فترة الخمسينات وتميز نشاطها بالاستمرارية منذ سبعينات القرن الماضي قدمت خلالها مجموعة كبيرة من الاعمال المسرحية تحاكي واقع المجتمع الجريدي وتقدم إشكالياته وتطلعاته وذلك خصوصا في فترة المخرج علي عبد الوهاب خليل.





ومرت الجمعية بمراحل تاريخية متنوعة فكان اسمها في الأول جمعية الينبوع التمثيلي بتوزر ثم نشطت بعد ذلك في إطار جمعية الطالب التوزري واستقرت منذ السبعينات على اسم جمعية المسرح الجريدي بتوزر برئاسة أحمد عمار حسن.





ولاحظ، في جانب آخر، أن الفن الرابع في ولاية توزر ما يزال فنا محتشما من حيث العروض خاصة واقبال الجمهور وذلك نظرا لانعدام فضاءات حاضنة للعروض المسرحية بالجهة من ذلك غلق دار الثقافة أبو القاسم الشابي منذ سنوات وتعذر إعادة بنائها حتى الآن.





من ناحيته، أشار الحبيب بوزيان ممثل مسرحي وأحد قدماء الجمعية ينشط في صلبها منذ سنة 1980إلى أن الجمعية تسعى من خلال برامجها الجديدة الى الانفتاح على الأطفال والشباب بتوفير الفضاء لفائدتهم للنشاط والتكوين المسرحي إضافة الى بعض الفنون الأخرى.





ولاحظ أنه رغم إقبال الشباب على الفن الرابع ووجود انتاج سنوي فإنه يفتقد للفضاءات المخصصة للعروض وغياب الحوافز للنشاط في جميع المعتمديات، آملا أن يحظى هذا الفن بالتفاتة بتهيئة الفضاءات والمسارح بما يساهم في استقطاب المواهب الشابة.



