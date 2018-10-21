أدهم سليمان يشعل حفله بأغاني أحمد عدوية بساقية الصاوي (فيديو)
الأحد 21/أكتوبر/2018 - 05:24 صسارة إبراهيم- تصوير: ولاء غنيم
أشعل الفنان أدهم سليمان، مساء أمس السبت، حفله الغنائي بساقية الصاوي، بأغاني الفنان الكبير أحمد عدوية، التي قدمها للجمهور على المسرح.
وشهدت قاعة "النهر" تفاعل كبير من حضور الحفل، مع غناء "سليمان" موال "راحوا الحبايب"، ودمجه مع أغنية "بنت السلطان"، التي تعد من أهم علامات الفن الشعبي في مصر.
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