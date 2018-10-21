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محمد صلاح يحقق رقما مميزا في مشواره بالبريمير ليج

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 05:22 ص
محمد صلاح يحقق رقما مميزا في مشواره بالبريمير ليج
محمد صلاح
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منى شكري
 

نجح الفرعون المصري محمد صلاح في تسجيل هدف التقدم لفريق ليفربول في شباك هدرسفيلد بتمريرة مساعدة من شاكيري خلال الدقيقة (24) من شوط المباراة الأول، وذلك خلال اللقاء الذي جمعتهما، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وصل محمد صلاح لهدفه الـ 50 هدف مع الأندية الإنجليزية بعد خوض 83 مباراة حيث سجل 48 مع ليفربول وهدفين مع تشيلسي قبل انضمامه للدوري الإيطالي.

 

وأنهى محمد صلاح أطول فترة له دون تهديف مع ليفربول مع تسجيله أول هدف له في 5 مباريات، لم تمر عليه سابقًا أكثر من 3 مباريات دون تهديف مع الريدز.

 

المزيد عن: محمد صلاح ليفربول HD اليوم ليفربول رياضة اليوم الدوري الانجليزي
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