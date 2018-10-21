بحمولة 27.5 مليون طن.. 410 سفينة تعبر قناة السويس

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ8 أيام الماضية، من الجمعة الماضية وحتى أول أمس الجمعة، عبور 410 سفينة بحمولة 27.5 مليون طن.

وأكد الفريق مميش، جاهزية قناة السويس للتعامل مع المعطيات الجديدة فى صناعة النقل البحرى، وأهمها تحسن مؤشرات حركة التجارة العالمية واتجاه ترسانات السفن العالمية لصناعة أجيال جديدة من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، وهو ما تعاملت معه إدارة القناة بنظرة مستقبلية ناجحة من خلال تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن يوم الجمعة قبل الماضية عبرت القناة 60 سفينة بحمولة 3.7 مليون طن، وعبرت يوم السبت قناة السويس 60 سفينة أيضا بحمولة 4.4 مليون طن، وعبرت الأحد 48 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن، وعبر يوم الإثنين 54 سفينة بحمولة 3.8 مليون طن، وعبرت يوم الثلاثاء 52 سفينة بحمولة 2.9 مليون طن، وعبرت يوم الأربعاء قناة السويس 54 سفينة بحمولة 3.8 مليون طن، فيما عبرت أمس الخميس 35 سفينة بحمولة 2.3 مليون طن، وعبرت يوم الجمعة 47 سفينة بحمولة 3.1 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الـ8 أيام الماضية، إلى 410 سفينة بحمولة 27.5 مليون طن.



