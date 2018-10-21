كيف سيخوض برشلونة الكلاسيكو بدون ميسي؟

يلتقي نادي برشلونة الإسباني، ضد منافسه نادي ريال مدريد، يوم الأحد 28 أكتوبر في الساعة الخامسة على ملعب "الكامب نو"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

وتعرض الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب البارسا للإصابة، في مباراة فريقه ضد إشبيلية مساء أمس، وأشارت التقارير الطبية إلى أن الإصابة هي كسر في الذراع اليُمنى.

وسيغيب ميسي على إثر هذه الإصابة لمدة 3 أسابيع وعن 6 مباريات وهي :-

"الإنتر ميلان - ريال مدريد - ليونيسا - رايو فايكانو - الإنتر ميلان - ريال بيتيس".

وتعد غياب الأرجنتيني عن البارسا أزمة كبيرة بالنسبة لمدرب الفريق فالفيردي، حيث سيضطر إلى تغيير طريقة اللعب إلى 4-3-3 صريحة.

ومن المتوقع أن يبدأ اللقاء بالتشكيلة الآتية:-

تير شتيجن - سيميدو - بيكيه - لانجليت - ألبا - راكتيتش - بوسكيتس - أرثر - كوتينهو - ديمبيلي - سواريز.

وسيضطر فالفيردي إلى إدخال عثمان ديمبيلي في التشكيل الأساسي بديلا لميسي، وسيجعله يلعب في الجانب الأيمن أمام سيميدو، وكوتينهنو في الجانب الأيسر، وسيكون على ثلاثي خط الوسط تقديم مباراة كبيرة أمام ريال مدريد.

وسيكون أمام مدرب البارسا خيار آخر في تغيير خطة الفريق إلى 4-5-1، وهي الخطة التي لم يلعب بها من قبل، لان هذة الخطة غير مناسبه في موجود ميسي.

وفي حال خوض اللقاء بهذة الخطة سوف يدخل رافينها بديلا لميسي، ويلعب في خط الوسط بالناحية اليمنى.