الهلال السعودي يطالب بنقل مواجهتي الاتحاد والوحدة إلى ملاعب أخرى

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن إدارة نادي الهلال السعودي، أرسلت خطابا رسميا للإتحاد السعودي لكرة القدم، تطلب فيه نقل مواجهتيه أمام الإتحاد والوحدة، بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لملعبي المنافسين، بحيث يلعب النادي الأزرق الدور الثاني على ملعبه بجامعة الملك سعود.

ووفقًا لما ذكرته التقارير فإن رغبة الهلال بنقل مباراتيه يأتي بالتشاور مع الجهاز الفني للفريق الأزرق العاصمي، والذي صرح باستيائه من أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.

الجدير بالذكر أن ملعب الهلال سيكون مشغولاً هذا الشهر لاستقبال بطولة (wwe)، والتي نقلت بسببها مباريات الفريق إلى ملعب الملز.