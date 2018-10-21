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الهلال السعودي يطالب بنقل مواجهتي الاتحاد والوحدة إلى ملاعب أخرى

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 04:45 ص
الهلال السعودي يطالب بنقل مواجهتي الاتحاد والوحدة إلى ملاعب أخرى
الهلال السعودي
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عمر عبد العزيز
 

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن إدارة نادي الهلال السعودي، أرسلت خطابا رسميا للإتحاد السعودي لكرة القدم، تطلب فيه نقل مواجهتيه أمام الإتحاد والوحدة، بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لملعبي المنافسين، بحيث يلعب النادي الأزرق الدور الثاني على ملعبه بجامعة الملك سعود.

 

ووفقًا لما ذكرته التقارير فإن رغبة الهلال بنقل مباراتيه يأتي بالتشاور مع الجهاز الفني للفريق الأزرق العاصمي، والذي صرح باستيائه من أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.

 

الجدير بالذكر أن ملعب الهلال سيكون مشغولاً هذا الشهر لاستقبال بطولة (wwe)، والتي نقلت بسببها مباريات الفريق إلى ملعب الملز.

المزيد عن: رياضة الهلال السعودي الدوري السعودي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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