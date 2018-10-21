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Dracula.. أحدث مسلسلات مصاصي الدماء على نيتفلكس وBBC

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 04:18 ص
Dracula.. أحدث مسلسلات مصاصي الدماء على نيتفلكس وBBC
Dracula
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الفجر الفني
 
تعمل شبكتى نيتفلكس وBBC على مسلسل جديد  حول مصاصى الدماء، ومن المقرر أن يطلق عليه اسم "Dracula"، ولم تعلن أى من الشبكتين عن موعد طرح أو بدء تصوير المسلسل الجديد.
 
المسلسل الجديد سيكون من تنفيذ الفريق الذى قدم مسلسل "Sherlock"، وسيقوم بكتابة السيناريو مارك جاتس وستيفن موفات، ومن المقرر أن تقوم شبكة نيتفلكس بتوزيع المسلسل خارج حدود المملكة المتحدة، يعد المسلسل الجديد تعاون آخر بين موفات وجاتيس بعد أن جمعهما مسلسل "Sherlock" الذى أنتجته شركة هارتسوود.

تدور السلسلة الجديدة حول شاب من ترانسيلفانيا يقرر الاستيلاء على لندن الفيكتورية، فى عام 1897، حسبما نشر موقع "Variety".

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