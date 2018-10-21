اتحاد الكرة: أجيري "صايع كورة" عن كوبر.. ولا يجب التسرع في الحكم عليه

أكد خالد لطيف، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه لا يجب التسرع في الحكم على المكسيكي خافيير أجيري، مدرب منتخب مصر.

وقال خالد في حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لا يجب التسرع على حكم أجيري، فأجيري نجح في المقدمة بالتأهل إلى أمم أفريقيا، لكن سيكون الفوز على منتخب تونس، بمثابة النجاح في الإمتحان".

وأكمل : أجيري "صايع كورة" عن كوبر، الأخير أداءه لم يكن مقنعًا بشكل جمالي، لكنه فعل إنجازات بالتأهل لكأس العالم.