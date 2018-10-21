ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ميس العايش ملكة جمال المغرب تنهي تصوير أولى كليباتها مع الأسود

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 04:12 ص
ميس العايش ملكة جمال المغرب تنهي تصوير أولى كليباتها مع الأسود
ميس العايش ملكة جمال المغرب
طباعة
الفجر الفني
 
انتهت المطربة ميس العايش ملكة جمال المغرب 2018 من تصوير كليب أغنية "حب ده إيه" المقرر طرحها خلال أيام على عدد من القنوات .

تتعاون ميس فى الاغنية مع الشاعر والمخرج عبدالمنعم ربيع الذى يتولى اكتشافها وإنتاج أول البوماتها ويحمل عدد من الأغانى من ضمنها "حب ده إيه" و"متحسبلهاش" و"هوا حبيبى" و"ابن اللعيبه" و"جت كده منك" و"خيرها فى غيرها"، ومن المقرر طرحه فى الأسواق قريبا.


المزيد عن: نجوم الفن ميس العايش مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل توافق على قرار منع ظهور مرتضى منصور إعلاميًا؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
-
x
17:00
-
كريستال بالاس
الدوري الإسباني
إيبار
-
x
16:15
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
بولونيا
-
x
15:00
-
تورينو
بارما
-
x
15:00
-
لاتسيو
انتر ميلان
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري الألماني
هيرتا برلين
-
x
15:30
-
فرايبورج
الدوري الفرنسي
نيس
-
x
21:00
-
مارسيليا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/21/2018 5:20:07 AM