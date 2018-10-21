ميس العايش ملكة جمال المغرب تنهي تصوير أولى كليباتها مع الأسود
الأحد 21/أكتوبر/2018 - 04:12 صالفجر الفني
انتهت المطربة ميس العايش ملكة جمال المغرب 2018 من تصوير كليب أغنية "حب ده إيه" المقرر طرحها خلال أيام على عدد من القنوات .
تتعاون ميس فى الاغنية مع الشاعر والمخرج عبدالمنعم ربيع الذى يتولى اكتشافها وإنتاج أول البوماتها ويحمل عدد من الأغانى من ضمنها "حب ده إيه" و"متحسبلهاش" و"هوا حبيبى" و"ابن اللعيبه" و"جت كده منك" و"خيرها فى غيرها"، ومن المقرر طرحه فى الأسواق قريبا.
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