مجلس إدارة "الأولمبية" ووزير الرياضة يستقبلان أبطال أولمبياد الأرجنتين للشباب (صور)

حرص مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب رئيس اللجنة ورئيس اتحاد الفروسية، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على استقبال بعثة مصر العائدة من الأرجنتين، والتي شاركت في أولمبياد الشباب وحصلت مصر على 18 ميدالية منها 4 ذهبيات و4 فضيات و10 برونزيات.

تواجد في مطار القاهرة كلا من المهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد الخماسي الحديث وياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والباسل عبدالله نائب رئيس اتحاد الشراع وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وعمرو سليم رئيس اتحاد التايكوندو وممدوح الششتاوي المدير التنفيذي للجنة الأولمبية .

تفاصيل ميداليات مصر

* الميداليات الذهبية :

- أحمد الجندي ذهبيتان في الخماسي الحديث للفردي والثنائي المختلط.

- سلمى عبدالمقصود ذهبية الفردي في الخماسي الحديث .

- ياسمين الجويلي الكاراتية في وزن 53 ك .

* الميداليات الفضية:

- سلمى عبدالمقصود فضية الخماسي الحديث للثنائي المختلط.

- زينا إبراهيم فضية الجمباز.

- نعمة سعيد فضية رفع الأثقال وزن 58 ك .

- روان أيمن فضية المطرقة في ألعاب القوى.

* الميداليات البرونزية:

- أحمد الصاوي حقق برونزية الملاكمة.

- أحمد محمود خليل حقق برونزية المصارعة.

- محمد مصطفى حقق برونزية الريشة الطائرة.

- محمد منتصر حقق برونزية في الجمباز.

- إياد عادل محمود حقق برونزية في وزن 73 ك في التايكوندو.

- عبد ‏الرحمن سامح حقق برونزية في سباق 50 متر حرة سباحة.

- أحمد النجار حقق برونزية الفروسية ‏للفرق.

- مازن العربي حقق برونزية في لعبة السلاح .

- عبدالله مصطفى حقق برونزية رفع الأثقال وزن 77 ك.

- منتخب الكرة الخماسية لكرة القدم "كرة الصالات" حقق البرونزية.