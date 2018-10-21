"النفسية" لـ محمد الشرنوبي تتحطي الـ مليون مشاهدة عقب إطلاقها بـ 6 ساعات

تخطت أولى أغاني الفنان الشاب محمد الشرنوبي "النفسية" حاجز المليون مشاهدة وذلك عقب اطلاقها على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"





أغنية "النفسية" تم اذاعتها على راديو نجوم FM وهي من كلمات ايمن بهجت قمر ،لحان محمد يحيى وتوزيع الهامي دهيمة وانتاج شركة ايرث برودكشن " Earth Production" لسارة الطباخ .





وتقول مطلع كلمات الأغنية :" النفسية محتاجه هدوء شوية .. وافصل من الليلة ديه مع نفسي على انفراد .. النفسية محتاجة شوية ليا و انسى و اغمض عنيا .. انسان انا مش جبان "





على جانب آخر يستعد الشرنوبي لاحياء حفله الثاني على مسرح "The Marquee" داخل مول كايروفيستيفال سيتي بالقاهرة الجديدة يوم الجمعه القادم 2 نوفمبر و تترواح أسعار التذاكر من 200 إلى 500 جنيه للفرد.





كما يشارك في الدورة الجديدة لمهرجان الموسيقى العربية السادسة والعشرين، وذلك من خلال تقديم عدد من أغاني زمن الفن الجميل بحفل الموسيقار عمر خيرت، الذي يقام في الثامنة مساء يوم 13 نوفمبر المقبل، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.



