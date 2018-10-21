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المساكني يؤازر لاعبي الترجي قبل مواجهة بطل أنجولا (صورة)

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 03:23 ص
المساكني يؤازر لاعبي الترجي قبل مواجهة بطل أنجولا (صورة)
المساكني
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محمد الصو
 

حرص يوسف المساكني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيحل القطري الحالي والترجي التونسي السابق، على مؤازرة أبناء سويقة خلال تدريبات أمس قبل مواجهة غرة أوت الأنجولي، في دوري أبطال إفريقيا.

 

وتواجد المساكني، بتدريبات الفريق وطالب اللاعبين بالتركيز وضرورة الفوز من أجل الصعود إلى المباراة النهائية من البطولة الإفريقية، ومحاولة إعادة اللقب مجددًا للكرة التونسية.

 

ويخوض المساكني، فترة تأهيل بالوقت الحالي بعد عودته من إصابة بالرباط الصليبي، غاب على إثرها عن منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم والتي أقيمت بروسيا، مؤخرًا.

 

ويلتقي الترجي التونسي غرة أوت الأنجولي، مساء الثلاثاء المقبل على الملعب الإوليمبي برادس، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز بطل أنجولا، بهدف دون رد.

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