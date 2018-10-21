بعد هدفه في هدرسفيلد.. هل ينهي صلاح البداية المتعثرة له مع ليفربول هذا الموسم؟

نجح الفرعون المصري محمد صلاح في خطف ثلاث نقاط في غاية الأهمية لفريقه ليفربول بعد تسجيله هدف الفوز على هدرسفيلد، مساء أمس السبت، ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني برصيد 23 نقطة متساويًا مع مانشستر سيتي صاحب الصدارة، كما استطاع صلاح أن يسجل بعد غياب 4 مباريات عن التهديف.

وأثار غياب صلاح عن تسجيل أهداف خلال الفترة الماضية، قلق جماهير الريدز التي طالبت بالاعتماد على شيردان شاكيري ودانييل ستوريدج خلال الفترة المقبلة بدلًا من صلاح.

وبات خط هجوم الريدز بقيادة "ماني وصلاح وفيرمينو" والذي كان مصدر رعب للجميع في حالة غير جيدة حيثُ طالب البعض بالتعاقد مع لاعبين آخرين في يناير لتدعيم هجوم ليفربول حيثُ لم تكن بداية الثلاثي مميزة هذا الموسم على عكس العام الماضي.

وخاض محمد صلاح مع ليفربول حتى الآن في جميع البطولات 12 مباراة (9 دوري- 2 بالشامبيونزليج- مباراة بالكأس)، وسجل 4 أهداف جميعهم في البريميرليج وصنع هدفين لزملائه.

وكان هدف محمد صلاح مع الريدز في مرمى هدرسفيلد هو رقم 50 مع الأندية الإنجليزية، ووصل لهذا الرصيد في مجموع 83 مباراة فقط لعبها في جميع البطولات حيثُ سجل مع الريدز 48 هدفًا وهناك هدفين له مع تشيلسي.

ويأمل جمهور الريدز في أن يستمر صلاح في تسجيل الأهداف وستكون أمامه فرصة جيدة لكي يأخذ الثقة ويرجع لمستواه وذلك خلال المواجهة السهلة المقبلة التي ستكون ضد النجم الأحمر على الأنفيلد في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.