تدشين تطبيق جديد يتضمن حصريا محتوى روتانا لعشّاق الـmusic بحضور نجوم الفن (صور)

في قمة موسيقية عربية عالمية، دعت اليها شركتي "ديزر (Deezer) العالمية" و"روتانا للصوتيات والمرئيات"، شرفها الأستاذ هانس-هولجر ألبريخت المدير التنفيذي لديزر العالمية، والاستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لروتانا للصوتيات والمرئيات، كشف المؤتمر الصحفي الذي أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت، عن اتاحة الفرصة لعشّاق الموسيقى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإستماع بسهولةٍ غير مسبوقةٍ وللمرّة الأولى على منصّةٍ واحدة "ديزر"، إلى مجموعةٍ واسعةٍ من الأغاني العربيّة من "روتانا"، والاستمتاع كذلك الأمر بالأغاني الأكثر شهرة للعديد من المطربين أمثال: إليسا، عمرو دياب، محمد عبده ، تامر حسني، رابح صقر، وائل كفوري، ماجد المهندس، عبد المجيد عبد الله، عاصي الحلاني،فارس كرم، عبدالله رويشد، ونوال الكويتية، وكاظم الساهر، ونجوى كرم، ونوال الزغبي، وانغام، وسميرة سعيد، وحسين الجسمي، وأصالة نصري، وشرين عبدالوهاب وغيرهم من النجوم الخليجين والعرب.





علاوة على ذلك، يستطيع مستخدمو تطبيق "ديزر" بعد تنزيله، الوصول على الفور إلى المحتوى المحلّي من شركات أخرى، والإستماع إلى محتوى دولي يضم 53 مليون أغنية لفنّانين عالميين .... بالإضافة إلى مجموعة شاسعة ومتنوعة لأنواع الموسيقى من "البوب" إلى "الهيب هوب".





وقد حضر المؤتمر الصحفي الذي اقيم للمناسبة، العديد من وسائل الاعلام والمهتمين بصناعة الموسيقى، اضافة الى المطربتين "الديفا" سميرة سعيد: و"النجمة الذهبية" نوال الزغبي، اللتين كانتا لهما مشاركة فعلية من خلال ما طرحتاه في المؤتمر من استفسارات، وتحدثهما بشفافية نيابة عن زملائهما من المطربين والمطربات، حول الفوائد المجنية من هذه الاتفاقية، وتطبيق "ديزر" بما يضيف لاعمالهم السابقة والقادمة.





في المؤتمر، أشار الأستاذ هانس-هولجر ألبريخت المدير التنفيذي لديزر العالمية :"نحن متحمّسون جداً لنقدّم للمستمعين العرب مزيجاً فريداً من نوعه ومن دون منازع من أفضل الموسيقى العربية الحصرية والأغاني العالمية الأكثر شهرةً على منصّةٍ واحدةٍ. ونفتخر أيضًا بتقديم تطبيق ديزر باللغة العربية لعشّاق الموسيقى، مع فرصة تجربة ديزر مجاناً". مضيفا :"نحن في ديزر نفهم أنّ أذواق الأشخاص الموسيقيّة تجمع بين الاغاني المحليّة و الدولية. ونؤمن بالتالي بأهميّة الوجود على الساحة المحليّة، على مسافةٍ قريبةٍ من الفنّانين الذين نروّج لأعمالهم على منصّتنا ومن عشّاق الموسيقى المحليين الذين ندعمهم. وبالتالي، سنفتتح في الأشهر المقبلة مقراً إقليمياً جديداً في دبي، سيساعدنا على توسيع نطاق تواجدنا أكثر في المنطقة.





وفي الوقت الذي لا تزال فيه مستويات الاستماع على الانترنت منخفضة نسبياً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الا اننا على ثقةٍ بأنّها ستشهد نمواً سريعاً ونتطلّع قدماً للمساهمة في ذلك النمو".





اما الأستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لروتانا أكد :"نظرًا لكون روتانا الشركة الأولى والرائدة في مجال الموسيقى العربية في العالم ،وكوننا سباقون في عالم الموسيقى الرقمية، فكان لا بد لنا أن من أن نعقد شراكة عالمية مع شركة "ديزر" الرائدة في مجال المحتوى الموسيقي الضخم بجودة عالية ليصل الى أكبر شريحة من المستخدمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأجزاء من العالم. وبطبيعة الحال هذه الاتفاقية ستعود بالفائدة على كلا الطرفين، أمّا المستفيد الأكبر سيكون الفنان المتعاقد مع روتانا ومتذوقي الموسيقى والفن العربي".





وأضاف :"من خلال هذه الاتفاقية، أبشر المطربين بمستقبل ممتاز بالنسبة لهم ولنا، لأن هذه الاتفاقية ان شاء الله ستحسن من انتشار الأغنية اكثر على مستوى العالم، وفي نفس الوقت ستحسن من جودة الانتاج، وبالتالي ستمكننا كشركة من توقيع عقود قادمة جديدة مع فنانين سيلتحقون بالشركة، او تجديد العقود السابقة مع المطربين المتعاقدين معنا، لأنه سيكون هناك مكاسب مالية وايرادات قادمة من جراء هذه الشراكة مع ديزر".





الجدير بالذكر ان هذا المؤتمر الصحفي للاعلان عن إطلاق التطبيق الجديد، تلى توقيع الاتفاقية الحصرية طويلة الأجل التي ابرمت تاريخ 2 أغسطس 2018 ، والتي أعلن عنها الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز ال سعود، رئيس مجلس ادارة شركة "المملكة القابضة" ورئيس مجلس ادارة مجموعة "روتانا"، عن اتمام صفقة باجمالي مليار ريال سعودي لشراء أسهم مصدرة حديثا في شركة "ديزر" الفرنسية، عن طريق "المملكة القابضة" ومجموعة "روتانا"، لتوزيع المحتوى السمعي للمجموعة رقميا في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، الأمر الذي اعتبره الامير الوليد :" استمرارا لإستراتيجيتنا في المملكة القابضة العثورعلى التقنيات الناشئة البارزة".





أخيرا، تجدر الإشارة إلى أنّ تطبيق ديزر متوفر حالياً بالكامل للمستمعين في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع عروضٍ محليّة في المملكة العربيّة السعوديّة، الإمارات العربيّة المتحدة، مصر، لبنان، المغرب، الجزائر، الكويت، تونس، عُمان، الأردن، البحرين وموريتانيا، إلى جانب بلدان مختارة أخرى.