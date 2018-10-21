الحكومة تحسم الجدل وتكشف حقيقة زيادة أسعار البنزين في يناير المقبل

قال المستشار نادر سعد، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، إن ما نشر على مواقع التواصل عن نية الحكومة زيادة أسعار البنزين في شهر يناير ليس له أساس من الصحة.





وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن أسعار النفط العالمية فى ارتفاع وهذا ما بُنيت عليه الشائعة، لافتًا إلى أن الحكومة لا تفكر إطلاقاً فى زيادة أسعار البنزين قبل أو خلال شهر يناير 2019 المقبل.



