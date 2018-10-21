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الحكومة تحسم الجدل وتكشف حقيقة زيادة أسعار البنزين في يناير المقبل

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 03:03 ص
الحكومة تحسم الجدل وتكشف حقيقة زيادة أسعار البنزين في يناير المقبل
وقود - ارشيفية
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قال المستشار نادر سعد، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، إن ما نشر على مواقع التواصل عن نية الحكومة زيادة أسعار البنزين في شهر يناير ليس له أساس من الصحة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن أسعار النفط العالمية فى ارتفاع وهذا ما بُنيت عليه الشائعة، لافتًا إلى أن الحكومة لا تفكر إطلاقاً فى زيادة أسعار البنزين قبل أو خلال شهر يناير 2019 المقبل.

كما أشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، إلى أن ما تم تداوله معلومات كاذبة وليس لها أساس من الصحة، وأن الحكومة ليس لديها نية لتحريك أسعار البنزين والسولار خلال الفترة الحالية.

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