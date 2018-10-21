ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

محمود المهندس يطرح فيديو كڤر لأغنية "كنت في بالي" للهضبة (فيديو)

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 02:51 ص
محمود المهندس يطرح فيديو كڤر لأغنية كنت في بالي للهضبة (فيديو)
محمود المهندس
طباعة
نور طلعت
 

طرح المطرب الشاب محمود المهندس، مؤخرا فيديو  لكڤر اغنيه " كنت في بالي " للهضبة، والتي تكون ضمن أغاني البومه الجديد"كل حياتي" وذلك عبر قناته الخاصة باليوتيوب.

وصرح محمود، قائلا،:" انه يحب  فكره "الكفرات"، فنجد مثلا  في معظم  بلاد العالم ، إنتشار هذه الفكرة، مع نجاحها بشكل كبير، بالإضافة الي ايجاد الدعم من قبل كبار المطربين".

وقام المهندس، أيضا  بإعادة غناء أغنية " ناسيني ليه " للفنان تامر حسني، من البومه الأخير " عيش بشوقك "، ثم وجه الشكر الي حسني، لقيام تامر، بإعادة  نشر"الكفر" عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير"إنستجرام"

جدير بالذكر  أن  من أبرز أعمال محمود، أغنية "قابلني"  وهي من كلمات تامر حسين ،والحان عمرو مصطفى، وتوزيع احمد وجيه، وماستر محمد صقر، حيث قام بتصويرها كفيديو كليب،  و حقق نجاح كبير فور طرحه عبر"يوتيوب" والسوشيال ميديا.

محمود المهندس يطرح فيديو كڤر لأغنية "كنت في بالي" للهضبة (فيديو)
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا محمود المهندس فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات اخبار محمود المهندس أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل توافق على قرار منع ظهور مرتضى منصور إعلاميًا؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
-
x
17:00
-
كريستال بالاس
الدوري الإسباني
إيبار
-
x
16:15
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
بولونيا
-
x
15:00
-
تورينو
بارما
-
x
15:00
-
لاتسيو
انتر ميلان
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري الألماني
هيرتا برلين
-
x
15:30
-
فرايبورج
الدوري الفرنسي
نيس
-
x
21:00
-
مارسيليا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/21/2018 3:40:24 AM