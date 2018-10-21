محمود المهندس يطرح فيديو كڤر لأغنية "كنت في بالي" للهضبة (فيديو)

طرح المطرب الشاب محمود المهندس، مؤخرا فيديو لكڤر اغنيه " كنت في بالي " للهضبة، والتي تكون ضمن أغاني البومه الجديد"كل حياتي" وذلك عبر قناته الخاصة باليوتيوب.

وصرح محمود، قائلا،:" انه يحب فكره "الكفرات"، فنجد مثلا في معظم بلاد العالم ، إنتشار هذه الفكرة، مع نجاحها بشكل كبير، بالإضافة الي ايجاد الدعم من قبل كبار المطربين".

وقام المهندس، أيضا بإعادة غناء أغنية " ناسيني ليه " للفنان تامر حسني، من البومه الأخير " عيش بشوقك "، ثم وجه الشكر الي حسني، لقيام تامر، بإعادة نشر"الكفر" عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير"إنستجرام"

جدير بالذكر أن من أبرز أعمال محمود، أغنية "قابلني" وهي من كلمات تامر حسين ،والحان عمرو مصطفى، وتوزيع احمد وجيه، وماستر محمد صقر، حيث قام بتصويرها كفيديو كليب، و حقق نجاح كبير فور طرحه عبر"يوتيوب" والسوشيال ميديا.