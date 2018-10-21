عبير صبري بديلة علا غانم وچومانا والبارودي في "زنزانة 7"

تبدأ الفنانة عبير صبري، تصوير دورها في فيلم "زنزانة 7" في الغردقة نهاية الأسبوع الجاري ومن المفترض أن تستغرق هذه المشاهد 10 أيام.





وتجسد عبير في أحداث المسلسل شخصية "ناهد"، وهي إمرأة حقوقية تدافع عن المظلومين ولها ابنة أخ تمتلك قرية سياحية في الغردقة، وتتوالى الأحداث.





وتكون عبير صبري، بذلك بديلة لثلاثة فنانات وهن؛ الفنانة علا غانم التي اعتذرت عن عدم تجسيد الدور مؤخرا لتواجدها في أمريكا، والفنانتين چومانا مراد وريم البارودي اللتين اعتذرتا عن عدم المشاركة بسبب الأجر.





والفيلم تم بدء تصويره منذ فترة، حيث انتهى نضال الشافعي وأحمد زاهر من تصوير مشاهدهما الخارجية التي استغرقت يومين، ويجسدان في الفيلم لصين، بينما تجسد منة فضالي دور راقصة.





أما الفنان مدحت تيخا فقد انتهى من تصوير يوما واحدا منه، على أن يستأنف باقي مشاهده خلال الفترة المقبلة، إذ يجسد شخصية "هجام" وهو ما يقوده للسجن ليصبح في زنزانة واحدة مع نضال الشافعي وأحمد زاهر ويكتشف داخل السجن أنهما يعملان في نفس مهنته ليشكلوا فيما بعد عصابة إجرامية.





"زنزانة 7" بطولة نضال الشافعي، أحمد زاهر، إيهاب فهمي، مايا نصري، ومنة فضالي، والعمل تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.







