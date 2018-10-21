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مصطفى ثابت في ذكرى عيدها: "البحرية المصرية صنعت اسمًا عظيمًا بعد تدمير إيلات"

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 02:16 ص
مصطفى ثابت في ذكرى عيدها: البحرية المصرية صنعت اسمًا عظيمًا بعد تدمير إيلات
مصطفى ثابت
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هنأ الدكتور مصطفى ثابت رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر، القوات البحرية المصرية بذكرى عيدها الـ51، مشيدًا بدور القوات في حفظ أمن واستقرار مصر. 

وكتب ثابت، عبر تغريدة له على "تويتر": "البحرية المصرية صنعت اسما عظيما بعد تدمير إيلات، عيد القوات البحرية يوم فخر وعز لمصر".
المزيد عن: مصطفى ثابت مصر القوات البحرية اخبار مصر
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