مصطفى ثابت في ذكرى عيدها: "البحرية المصرية صنعت اسمًا عظيمًا بعد تدمير إيلات"
الأحد 21/أكتوبر/2018 - 02:16 ص
هنأ الدكتور مصطفى ثابت رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر، القوات البحرية المصرية بذكرى عيدها الـ51، مشيدًا بدور القوات في حفظ أمن واستقرار مصر.
وكتب ثابت، عبر تغريدة له على "تويتر": "البحرية المصرية صنعت اسما عظيما بعد تدمير إيلات، عيد القوات البحرية يوم فخر وعز لمصر".
البحرية المصرية صنعت اسما عظيما بعد تدمير 'إيلات' #عيد_القوات_البحرية— Mostafa Thabet (@MostafaThabetM) ٢١ أكتوبر ٢٠١٨
يوم فخر وعز لمصر pic.twitter.com/Txn3DQXMJQ
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