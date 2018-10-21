موعد مباراة الإنتر ضد ميلان اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

تنتظر جماهير كرة القدم مباراة من العيار الثقيل بين فريقي إنتر ميلان وإيه سي ميلان، مساء اليوم الأحد والموافق 21 أكتوبر، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

ويقام لقاء الإنتر مع الميلان في الكالتشيو الإيطالي، مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة والتاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "سان سيرو".

ويحتل فريق الإنتر المركز الثالث برصيد 16 نقطة، بينما يأتي نادي ميلان في المركز العاشر برصيد 12، وستكون مباراة قوية بين فريقين أصحاب تاريخ كبير.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة إنتر ميلان مع إيه سي ميلان في الدوري الإيطالي عبر البث المباشر والحي عبر فضائية "بي إن سبورت 4 HD" الرياضية.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة الإنتر مع ميلان عبر موقع الفجر الرياضي.