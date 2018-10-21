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صدارة نصراوية.. تعرف على جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة السادسة

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 01:47 ص
صدارة نصراوية.. تعرف على جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة السادسة
النصر السعودي
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منى شكري
 

انتهت منافسات مباريات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، واستمرت سيطرة نادي النصر على صدارة جدول الترتيب برصيد 18 نقطة متفوقًا على الهلال والأهلي.

 

وشهدت الجولة السادسة فوز الهلال على الشباب بهدف دون رد في مباراة كانت هي الأبرز في تلك الجولة حيثُ شهدت المواجهة إصابة عموري بقطع في الرباط الصليبي.

 

كما استمرت النتائج السلبية لنادي اتحاد جدة حيثُ تعادل مع أحد بهدف لمثله في الجولة السادسة، ليفشل في تحقيق أي فوز حتى الآن في الموسم الحالي.

 

صدارة نصراوية.. تعرف على جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة السادسة
المزيد عن: رياضة النصر الدوري السعودي الاخبار االريضية اخبار الرياضة إصابة عموري
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