"أمن الإسماعيلية" يكشف ملابسات مقتل طفل القنطرة ويضبط الجاني



كان اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد محمد فوزي مدير ادارة البحث الجنائي يفيد بورود بلاغ الي مركز شرطة القنطرة غرب من المواطنة " نسمة. أ. ن. ع " 29 عامًا " ربة منزل مقيمة الكيلو 14 ــ دائرة المركز وأبلغت بغياب نجلها " سعيد. س. ح. ه " 14 عامًا عامل " مقيم ذات العنوان ــ عن المنزل منذ يوم وقامت رفقة أهليتها بالبحث عنه، وأضافت بأن أخر مشاهدة لنجلها المتغيب ذات التاريخ مع أحد أصدقائه ويدعى " محمد. ع. " 16 عامًا عامل " مقيم ذات العنوان وأثناء البحث عنه تلقت إتصال هاتفى من أهليتها يفيد العثورعلى جثة نجلها ملقاه بإحدى الأراضى الزراعية بجوار مسكنها مغطاه بالرمال، وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة المتغيب بالأرض الزراعية المشار إليها مغطاه بالرمال والأتربة وبه إصابات بالرأس.



وعلى الفور تم تكليف الرائد محمد سكر رئيس مباحث القنطرة غرب ومعاونيه، والذي قام بعمل التحريات وجمع المعلومات تبين وجود خلافات مالية بين المجنى عليه وصديقه " محمد. ع. أ " حيث تقابل مع المجنى عليه بتاريخ غيابه وطلب منه سداد المبلغ المالى المدين به.



حدثت بينهما مشادة كلامية، قام على إثرها صديقه بالتعدى عليه بالضرب بقالب طوب وإحداث إصابته التى أودت بحياته، قام بتغطية الجثمان بالرمال والأتربة بالأرض الزراعية خاصة أهليته، وتم ضبط المتهم بمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم تحرير محضر بالواقعة وبعرضه علي النيابة العامة قررت حبسه 4 أيا علي ذمة التحقيقات.



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز شرطة القنطرة غرب، من كشف غموض العثور على جثة طفل مدفونة داخل إحدى الأراضي الزراعية وضبط الجاني في أقل من 24 ساعة.