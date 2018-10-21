ريال مدريد يجهز عرضا مغريا لضم رحيم ستيرلينج

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن استعداد مسؤولي ريال مدريد لخطف رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي لتدعيم خط هجوم الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكدت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، أن فلورينتينو بيريز، رئيس الريال، على استعداد لتقديم عرض بقيمة 100 مليون يورو للحصول على خدمات رحيم ستيرلينج.

وجاء قرار مسؤولي ريال مدريد بعد الطريقة التي ظهر بها جناح إنجلترا أمام إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية.

ويسعى ريال مدريد لخوض ميركاتو قوي يعوض جماهير السانتياجو برنابيو عن فشل الصيف الماضي في التعاقد مع صفقات قوية لتعويض رحيل كريستيانو رونالدو.