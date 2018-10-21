ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

"تنمية المشروعات ببورسعيد": الجهاز مول 10 آلاف مشروع بتكلفة 300 مليون جنيه

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 05:09 ص
تنمية المشروعات ببورسعيد: الجهاز مول 10 آلاف مشروع بتكلفة 300 مليون جنيه
ماهر محمود
طباعة
كساب أحمد
 
قال ماهر محمود، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببورسعيد، إن الجهاز قام بتمويل 10 آلاف مشروع بتكلفة تقارب من 300 مليون جنيه منذ بداية عمله إلى الآن.

وأضاف "محمود"، خلال حواره مع فضائية "اكسترا نيوز"، أن المشروعات التي تم تمويلها من قبل الجهاز في بورسعيد ساهمت في توفير 22 ألف فرصة عمل، لافتَا إلى أن الشباب الذي يأتي للجهاز وليس لديه فكرة مشروع محدد يتم عرض الكثير من المشاريع عليه، وبعد ذلك يتم إدخاله دورة تدريبية.

وأضاف أن الجهاز يساعد الشباب على استخراج التراخيص من وحدة الشباك الواحد الموجودة في الجهاز، ومن ثم توفير التمويل اللازم، وبعض المساعدات الغير مالية المتمثلة في التسويق والمعارض وخلافه.


المزيد عن: مشروعات ماهر محمود توك شو بورسعيد اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
-
x
17:00
-
كريستال بالاس
الدوري الإسباني
إيبار
-
x
16:15
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
بولونيا
-
x
15:00
-
تورينو
بارما
-
x
15:00
-
لاتسيو
انتر ميلان
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري الألماني
هيرتا برلين
-
x
15:30
-
فرايبورج
الدوري الفرنسي
نيس
-
x
21:00
-
مارسيليا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/21/2018 5:10:09 AM