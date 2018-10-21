"تنمية المشروعات ببورسعيد": الجهاز مول 10 آلاف مشروع بتكلفة 300 مليون جنيه

قال ماهر محمود، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببورسعيد، إن الجهاز قام بتمويل 10 آلاف مشروع بتكلفة تقارب من 300 مليون جنيه منذ بداية عمله إلى الآن.



وأضاف "محمود"، خلال حواره مع فضائية "اكسترا نيوز"، أن المشروعات التي تم تمويلها من قبل الجهاز في بورسعيد ساهمت في توفير 22 ألف فرصة عمل، لافتَا إلى أن الشباب الذي يأتي للجهاز وليس لديه فكرة مشروع محدد يتم عرض الكثير من المشاريع عليه، وبعد ذلك يتم إدخاله دورة تدريبية.



وأضاف أن الجهاز يساعد الشباب على استخراج التراخيص من وحدة الشباك الواحد الموجودة في الجهاز، ومن ثم توفير التمويل اللازم، وبعض المساعدات الغير مالية المتمثلة في التسويق والمعارض وخلافه.





