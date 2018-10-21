معلومات عن حسن الأسمر في ذكرى ميلاده

تحل اليوم الأحد، الذكرى التاسعة والخمسين على ميلاد المطرب الراحل حسن الأسمر، والذي اشتهر بأغنية "كتاب حياتي يا عين ".





وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ٩ معلومات عنه.





١-ولد حسن الأسمر في الحادي والعشرين من أكتوبر ١٩٥٩، في حي العباسية بالقاهرة، بينما تعود أصوله لمحافظة قنا بصعيد مصر.





٢-تميز حسن الأسمر بتقديم أغاني المواويل، حيث لمع نجمه ابتدءًا من النصف الثاني من ثمانينيات القرن العشرين، وتعد أغنية "كتاب حياتي يا عين" هي أشهر ما قدمه.





٣-ظهر الأسمر في أفلام هامة منها: "ليلة ساخنة" و"امرأة وخمسة رجال" و"زيارة السيد الرئيس".





٤-لعب دورًا بارزًا في مسلسل "آرابيسك" أمام الفنان صلاح السعدني.





٥-وعلى خشبة المسرح قدم عدد من العروض الناجحة منها: "باللو باللو" و"حمري جمري".





٦-كانت آخر ظهور له في رمضان ٢٠١١، من خلال إعلان لإحدى شركات المحمول، والذي فدم من خلاله أغنية "اسمع بقى"، والتي كانت استثمار لنجاح "كتاب حياتي".





٧-توفي الأسمر في السابع من أغسطس ٢٠١١ عن عمر ناهز ال٥١ عامًا، إثر أزمة قلبية.





٨-كان الأسمر قد سجل أغنية بعنوان "بحب الحياة" قبل رحيله بأيام.





٩-عمل ابنه هاني في مجالي الغناء والتمثيل بعد رحيل والده، حيث قدم العديد من الأغاني الشعبية إلى جانب مشاركته في فيلم "شارع محمد علي" ٢٠١٥.