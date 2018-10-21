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معلومات عن حسن الأسمر في ذكرى ميلاده

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 12:51 ص
معلومات عن حسن الأسمر في ذكرى ميلاده
حسن الأسمر
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شيماء عطية
 
تحل اليوم الأحد، الذكرى التاسعة والخمسين على ميلاد المطرب الراحل حسن الأسمر، والذي اشتهر بأغنية "كتاب حياتي يا عين ".

وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ٩ معلومات عنه.

١-ولد حسن الأسمر في الحادي والعشرين من أكتوبر ١٩٥٩، في حي العباسية بالقاهرة، بينما تعود أصوله لمحافظة قنا بصعيد مصر.

٢-تميز حسن الأسمر بتقديم أغاني المواويل، حيث لمع نجمه ابتدءًا من النصف الثاني من ثمانينيات القرن العشرين، وتعد أغنية "كتاب حياتي يا عين" هي أشهر ما قدمه.

٣-ظهر الأسمر في أفلام هامة منها: "ليلة ساخنة" و"امرأة وخمسة رجال" و"زيارة السيد الرئيس".

٤-لعب دورًا بارزًا في مسلسل "آرابيسك" أمام الفنان صلاح السعدني.

٥-وعلى خشبة المسرح قدم عدد من العروض الناجحة منها: "باللو باللو" و"حمري جمري".

٦-كانت آخر ظهور له في رمضان ٢٠١١، من خلال إعلان لإحدى شركات المحمول، والذي فدم من خلاله أغنية "اسمع بقى"، والتي كانت استثمار لنجاح "كتاب حياتي".

٧-توفي الأسمر في السابع من أغسطس ٢٠١١ عن عمر ناهز ال٥١ عامًا، إثر أزمة قلبية.

٨-كان الأسمر قد سجل أغنية بعنوان "بحب الحياة" قبل رحيله بأيام.

٩-عمل ابنه هاني في مجالي الغناء والتمثيل بعد رحيل والده، حيث قدم العديد من الأغاني الشعبية إلى جانب مشاركته في فيلم "شارع محمد علي" ٢٠١٥.
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