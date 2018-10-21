بعد إصابة ميسي.. الكلاسيكو الإسباني بدون "الدون" و"البرغوث" لأول مرة منذ 9 سنوات

أعلن نادي برشلونة الاسباني، غياب نجم الفريق ليونيل ميسي لمدة 3 أسابيع عن الملاعب، بسبب الإصابة التى تعرض لها اليوم، خلال مباراة فريقه أمام إشبيلية التى أقيمت مساء السبت على ملعب "كامب نو" وانتهت بفوز البارسا 4-2.

ونشر نادي برشلونة الاسباني بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جاء فيه: "أكدت الفحوصات الطبية التى أجريت لللاعب ليونيل ميسي، أنه يعاني من كسر فى ذراعه الأيمن، وسيغيب لمدة 3 أسابيع تقريبا".

وبناءًا على ذلك يغيب "ميسي" عن مباراة الكلاسيكو التي ستجمع برشلونة مع غريمه التقليدي ريال مدريد فى الجولة العاشرة من الدوري الاسباني والمقرر لها يوم الأحد المقبل 28 أكتوبر الجاري.

وبعد تأكد غياب ليونيل ميسي عن مواجهة ريال مدريد المقرر لها 28 أكتوبر الجاري، ستكون هذه المرة الأولى الذي سيقام فيها لقاء "الكلاسيكو" بدون الثنائي ميسي وكريستيانو رونالدو وذلك بعد رحيل الأخير عن صفوف النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية وانضم لصفوف يوفنتوس الإيطالي.

ومنذ انتقال "رونالدو" إلى ريال مدريد في عام 2009 قادمًا من مانشيستر يونايتد، وبزوغ نجمه وغريمه ميسي لاعب برشلونة في سماء الكرة العالمية، لم يغب الثنائي "معًا" عن مباريات "الكلاسيكو" طوال 9 سنوات، تقابل خلالها الفريقين في 32 مباراة بمختلف البطولات (الدوري الاسباني – السوبر الاسباني – كأس ملك أسبانيا – دوري أبطال أوروبا)، وكان دائمًا أحدهما حاضرًا حتى في غياب الآخر.

وخاض ريال مدريد وبرشلونة 30 مواجهة في حضور الثنائي "ميسي ورونالدو" معاً داخل المستطيل الأخضر، فاز البارسا في 14 مباراة، مقابل 8 انتصارات للملكي، وحسم التعادل نتيجة 8 مباريات، بينما غاب "الدون" عن مباراتين فقط أمام غريمه ميسي في "الكلاسيكو"، الأولي كانت في نهائي كأس أسبانيا 2014 وفاز الريال 2-1، والثانية في إياب كأس السوبر الاسباني 2017، وفاز الملكي أيضًا 2-0.

وكان أول لقاء "كلاسيكو" جمع ليونيل ميسي مع رونالدو وجهًا لوجه، في 29 نوفمبر 2009 وانتهي بفوز البارسا 1-0، سجله السويدي إبراهيموفيتش.

يا ترى كيف ستكون مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في غياب اثنين من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، والذين أمتعوا عشاق الساحرة المستديرة بمهاراتهم وأهدافهم خلال السنوات الماضية؟