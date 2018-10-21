"الغمري": 80% نسبة الإشغالات في الغردقة رغم عدم عودة السياحة الروسية

قال علاء الغمري، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، إن حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن عودة السياحة الروسية لمصر قريبًا كان له أثر إيجابي على السياحة، خاصة أن الروس يمثلون 30% من إجمالي السياحة التي تأتي لمصر.



وتابع "الغمري"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة والناس"، أن تعثر القطاع السياحي خلال الفترة السابقة أدى لخروج بعض العاملين في القطاع من ذوي الخبرة، وهذا أمر يجب تداركه خلال المرحلة المقبلة.



ولفت إلى أن الوضع الأمني في مصر لا يوجد عليه أي خلاف، لكن هناك ضرورة لزيادة سرعة الإجراءات في المطارات مثلما هو موجود في كل العالم، معقبًا: "مش عايزين نتعب السياح".



وتابع أن نسبة الإشغالات في فنادق الغردقة وصلت لـ80% رغم عدم عودة السياحة الروسية، وهذا يرجع إلى أن الفنادق قامت بتطوير نفسها لاستقطاب نوعية سياح مختلفة.





