تطور جديد يكشفه تامر حسني في حالته الصحية

تعافى الفنان تامر حسني وتماثل للشفاء تماما من الأزمة الصحية التي تعرض لها الأسبوع الماضي، إذ أصيب بالتهاب حاد في أحباله الصوتية، كما توجه بالشكر إلى الأطباء الذين رافقوه.





وقال الفنان تامر حسنى: "بشكركم من كل قلبى الحمدلله تعافيت تماماً بفضل ربنا ثم رعايتكم ونصائحكم.. وكل ما هناك تمارين صوتية بسيطة وجلسات لتفتيح الشعب الهوائية وتهيئة الصوت تدريجياً لحالته الطبيعية".





وجاءت إصابة تامر حسنى، عقب تسجيله حلقة جديدة مع الإعلامية إسعاد يونس وغنائه لفترة طويلة أثناء فترة التصوير، وهو ما تسبب فى تعرضه للإجهاد الشديد فى أحباله الصوتية، وعقب الحلقة لم يتمكن من الحديث مع أحد، مما جعل فريق عمله يذهبون به إلى أحد مستشفيات أكتوبر من أجل الاطمئنان عليه، وبالفعل أجرى عدة فحوصات طبية، وبعد ذلك تم عودته لمنزله من جديد ولكن مع شعوره بالتعب جرت عودته للمستشفى مرة أخرى وتم حجزه هناك ثم إصرار طبيبه الخاص على سفره على الفور. الفنان تامر حسنى، تعافيه وتماثله للشفاء من الأزمة الصحية التى تعرض لها الأسبوع الماضى، حيث أصيب بالتهاب حاد فى أحباله الصوتية، كما توجه بالشكر إلى الأطباء الذين رافقوه.





وقال الفنان تامر حسنى: "بشكركم من كل قلبى الحمدلله تعافيت تماماً بفضل ربنا ثم رعايتكم ونصائحكم.. وكل ما هناك تمارين صوتية بسيطة وجلسات لتفتيح الشعب الهوائية وتهيئة الصوت تدريجياً لحالته الطبيعية".





وجاءت إصابة تامر حسنى، عقب تسجيله حلقة جديدة مع الإعلامية إسعاد يونس وغنائه لفترة طويلة أثناء فترة التصوير، وهو ما تسبب فى تعرضه للإجهاد الشديد فى أحباله الصوتية، وعقب الحلقة لم يتمكن من الحديث مع أحد، مما جعل فريق عمله يذهبون به إلى أحد مستشفيات أكتوبر من أجل الاطمئنان عليه، وبالفعل أجرى عدة فحوصات طبية، وبعد ذلك تم عودته لمنزله من جديد ولكن مع شعوره بالتعب جرت عودته للمستشفى مرة أخرى وتم حجزه هناك ثم إصرار طبيبه الخاص على سفره على الفور.