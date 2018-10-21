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المصري يتدرب على ملعب تاتا رافائيل استعدادا لمواجهة فيتا

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 12:41 ص
المصري يتدرب على ملعب تاتا رافائيل استعدادا لمواجهة فيتا
المصري البورسعيدي
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محمد الصو
 

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي بقيادة حسام حسن المدير الفني، تدريباته اليوم، استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي، بكأس الكونفدرالية.

 

ويتدرب الفريق البورسعيدي، ظهر اليوم الأحد على ملعب تاتا رافائيل، والذي يبعد حوالي ربع ساعة عن فندق إقامة الفريق بمدينة كين بلازا الكونغولية.

 

وكان المصري البورسعيدي، وصل إلى العاصمة الكونغولية كينشاسا، عصر أمس، بعد رحلة استغرقت 10 ساعات تخللها ترانزيت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

 

وخاض الفريق البورسعيدي، مرانًا خفبفًا فور الوصول إلى فندق الإقامة لتخفيف الجهد وتقليل الإجهاد من مشاقة السفر.

 

وقرر العميد حسن، فرض سرية على مران الفريق المقرر له غدًا ومنع حضور الصحفين حرصًا منه على عدم تناقل أخبار المعسكر طوال رحلته بالكونغو، قبل المباراة المرتقبة.

 

ويلتقي المصري البورسعيدي فيتا كلوب الكونغولي، مساء الأربعاء المقبل على ملعي الشهداء في إياب دور نصف نهائي الكونفدرالية، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت ببورسعيد بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف.

 

 

المزيد عن: كينشاسا رياضة المصري البورسعيدي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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