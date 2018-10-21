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وزير التموين يكشف حقيقة رفع سعر الخبز

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 12:55 ص
وزير التموين يكشف حقيقة رفع سعر الخبز
وزير التموين
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هدى عبدالرازق
 
أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أنه لن يكون هناك زيادة في سعر الخبز، موضحا أن هناك قرار من أعلى سلطة في الدولة بعدم رفع سعر الخبز.  

وأشار "المصيلحي"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إلى أنه في حال عدم مطابقة الخبز للمواصفات في أي مخبز، يتم خصم نصف الحصة للمخبز، ويتم تقرير غرامة عليه.

وأضاف أنهم ملتزمون بجودة كافة السلع التي تقدم للمواطن، وأن يحصل كل مواطن على حقه، ويكون المواطن هو السيد.
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