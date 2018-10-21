مجلس الوزراء يكشف سبب تغيير خط سير مصطفى مدبولي أثناء جولاته الميدانية

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يقوم بتغيير خط سيره أثناء جولاته الميدانية في المحافظات، لأنه يريد استكشاف المشكلات في المؤسسات المختلفة دون أن يكون هناك ترتيب مسبق بالزيارة.



وأضاف "يونس" خلال حواره مع فضائية "المحور"، أن المواطنين يندهشون من جولات رئيس الوزراء الميدانية، وسيره بين المواطنين، خاصةً أن هذه الزيارات أمر جديد على المجتمع المصريين.

