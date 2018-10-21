لينجليت: سأستعد للكلاسيكو.. وتير شتيجن من أفضل الحراس في العالم

أكد الفرنسي كليمنت لينجليت، مدافع فريق برشلونة الإسباني، أن حارس مرمى البارسا تير شتيجن، يعد ظاهرة وواحد من أفضل الحُراس في العالم.





وعندما سُئل لينجليت عن وجود أزمة في نادي ريال مدريد ؟ أجاب: "الكلاسيكو أمرٌ مختلف، لا توجد ثقة أو أزمة".



