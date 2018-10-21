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لينجليت: سأستعد للكلاسيكو.. وتير شتيجن من أفضل الحراس في العالم

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 12:28 ص
لينجليت: سأستعد للكلاسيكو.. وتير شتيجن من أفضل الحراس في العالم
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عمر عبدالعزيز
 
أكد الفرنسي كليمنت لينجليت، مدافع فريق برشلونة الإسباني، أن حارس مرمى البارسا تير شتيجن، يعد ظاهرة وواحد من أفضل الحُراس في العالم.

وعندما سُئل لينجليت عن وجود أزمة في نادي ريال مدريد ؟ أجاب: "الكلاسيكو أمرٌ مختلف، لا توجد ثقة أو أزمة".

واختتم بقوله: "يجب أن أكون مستعدًا لـ الكلاسيكو، الليجا تزداد صعوبة وعلينا أن نعمل بجد للفوز بالمباريات".
المزيد عن: مباراة برشلونة واشبيلية كليمنت لينجليت برشلونة الكلاسيكو
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