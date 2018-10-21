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وزير التموين: "راضي عن مستوى رغيف الخبز بنسبة 95%"

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 01:59 ص
وزير التموين: راضي عن مستوى رغيف الخبز بنسبة 95%
الدكتور علي المصيلحي
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إنه راضي على مستوى رغيف الخبز، معقبا: "راضي عن العيش بنسبة 95%".

وأشار "المصيلحي"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إلى أنه لن يضار مواطن واحد يستحق الدعم التمويني، مضيفًا أنهم يدرسون تدشين تطبيق على الهاتف يمكن المواطن من صرف الخبز من محافظة أخرى غير المسجل عليها البطاقة بعد إدخال رقم البطاقة التموينية والرقم القومي.

وأوضح أن هذا النظام تطبيقه يشترط أن تكون البيانات سليمة 100% لمنع أي حالات تزوير.
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