اليوم.. نقابة الصحفيين تكرم أبطال مسرحية "عبور وانتصار"

تُكرم لجنة النشاط بنقابة الصحفيين، برئاسة حسين الزناتي، السكرتير العام المساعد، اليوم الأحد، أبطال مسرحية "عبور وانتصار"، وذلك في اليوم الأخير لعرضها، بعد أن خققت نجاح استمر 10 أيام متتالية.





وقال "الزناتي" في تصريحات صحفية، إن التكريم يأتي إعزازًا وتقديرًا لما قدمه أبطال العرض، بقيادة المخرج والمؤلف الفنان محمد الخولي، بعد أن تم عرض المسرحية على مسرح النقابة، بموافقة من وزيرة ا لثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، مؤكدًا أنها أبدت تعاونًا كبيرًا مع نقابة الصحفيين، مساهمة منها في دعم عرض الفن الراقي على مسرح النقابة.





وأضاف أن ذلك جاء بالتعاون مع البيت الفني للمسرح والمسرح القومي للأطفال، وذلك في إطار احتفالات النقابة بنصر أكتوبر المجيد، وإسهامًا منها في تكريم أبطال حرب أكتوبر في ذكراها الـ٤٥.





وأكد "الزناتي" أن الإعلامي جمال سلطان، سيقوم بتقديم احتفالية التكريم، والتي ستأتي بعد انتهاء العرض، الذي يبدأ اليوم في السابعة مساءً.





يذكر أن العرض المسرحي "عبور وانتصار" من تأليف وإخراج الفنان محمد الخولي، وبطولة عدد كبير من الفنانين، منهم: الفنان محمد عبدالجواد، ومنير مكرم، وعادل الكومي، وعبدالسلام الدهشان، ومعتز السويفي، وعادل شعبان، ومحمد عابدين، وأيمن بشاي، وشيماء نصار، وإيمان سالم، وأحمد عصام، والمخرج التنفيذي للعرض هو أشرف شحاتة، وأشعار إبراهيم الرفاعي، وألحان وتوزيع وليد خلف، وديكور وملابس محي فهمي، واستعراضات أشرف فؤاد، ومادة فيلمية مينا إبراهيم.



