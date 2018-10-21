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فالفيردي: لن نغير أسلوبنا في غياب ميسي.. وديمبلي موهبة كبيرة

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 12:02 ص
فالفيردي: لن نغير أسلوبنا في غياب ميسي.. وديمبلي موهبة كبيرة
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عمر عبدالعزيز
 
أوضح إرنيستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، أنه منذ الأن وبعد إصابة ليونيل ميسي، يجب على اللاعبين أن يكونوا أقوياء في المباريات القادمة.

وقال فالفيردي في تصريحات صحفية عقب الفوز على إشبيلية 4-2: "نتمنى اللعب ضد أفضل نسخة لريال مدريد لكن الأسبوع طويل و المبارايات تختلف الترتيب لا يعني اي شيء انه الكلاسيكو".

وأضاف: "أرثور يساعدنا على الإستحواذ و يبقينا في المباراة لديه ميزة الهدوء تعطيه الكرة و لن يخسرها ، اليوم أداءه كان جيدا".

وواصل: "ديمبلي يملك موهبة كبيرة ونحن نتوقع منه الكثير لأن لديه هامش كبير للتطور".

وتابع: "لن نغير أسلوب لعبنا بسبب غياب ميسي لقد لعبنا بدون ميسي ضد بيلباو و لم نغير أسلوبنا".

وبسؤاله .. كلاسيكو بدون ميسي وكريستاينو ؟ أجاب فالفيردي: "سنتقد لميسي سواء فزنا أو خسرنا ولكن نريد أن نفتقده ونحن فائزون".
المزيد عن: مباراة ريال مدريد وبرشلونة مباراة برشلونة وإشبيلية الليجا الكلاسيكو إصابة ميسي
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