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وليد صلاح الدين: الأهلي سيجتاز وفاق سطيف كما عودنا في المناسبات الكبيرة

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 12:12 ص
وليد صلاح الدين: الأهلي سيجتاز وفاق سطيف كما عودنا في المناسبات الكبيرة
الاهلي
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عمرو مصطفى
 

توقع وليد صلاح الدين، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، أن النادي الأهلي سيجتاز مباراة وفاق سطيف، في عودة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

وقال وليد في مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الأهلي لو قدر يتبادل الكرة على ملعب الترتان، سيقدر على الفوز بسهولة".

 

وأكمل: "الأهلي عودنا دائمًا على حاضر في المناسبات الكبيرة، لكن يجب أن لا يستقبل هدفًا مبكرًا".

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