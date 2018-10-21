المستشار العمالي بميلانو: "لو ماعرفتش أحل مشاكل المصريين أمشي أحسن"



قال عزت عمران، المستشار العمالي بميلانو، إن الوزارة تقدم لهم كل الدعم، وتعطي لهم الحرية في حل المشكلات.



وأضاف "عمران"، خلال تقرير خاص مع الإعلامي هاني عبدالرحيم ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "لو معرفتش أحل مشاكل العمال المصريين أمشي أحسن"، لافتًا إلى أن هناك صفحة له على "الفيسبوك" للتواصل مع المصريين في إيطاليا.



ولفت إلى أنه نجح في حل أكثر من 90% من المشاكل التي يتعرض لها المصريين في إيطاليا.

