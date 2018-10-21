نشرة أخبار منتصف الليل.. "مدبولي" يؤكد على دعم الحكومة خطط الارتقاء بقطاع الصحة في مصر

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ "مدبولي" يؤكد على دعم الحكومة خطط ومقترحات الارتقاء بقطاع الصحة في مصر، وتحذير من الأرصاد بشأن طقس الأحد، وعدد آخر من الأخبار الهامة.





يسود غدًا الأحد، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.





التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لاستعراض خطط تطوير المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ الإجراءات الإصلاحية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في يوليو 2018، للنهوض بالخدمات الصحية لغير القادرين.





أدانت جامعة الدول العربية، قرار الإدارة الأمريكية إنهاء عمل القنصلية الأمريكية فى مدينة القدس، واصفة إياه بالقرار اللامسؤول الذى يستكمل حلقة أخرى من مخطط وقرارات محاولات تصفية القضية الفلسطينية.





أعلن رئيس البرلمان الجزائري المعزول، سعيد بوحجة، اليوم السبت، أنه باق في منصبه دفاعا عن قوانين الجمهورية وليس عن المنصب.





اختطفت قوة خاصة من قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم السبت، محافظ القدس، عدنان غيث، فى بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة.











