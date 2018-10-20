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عاجل.. الاتحاد يعلن عن موقفه من إشراك نجميه أمام الزمالك بالبطولة العربية

السبت 20/أكتوبر/2018 - 11:55 م
عاجل.. الاتحاد يعلن عن موقفه من إشراك نجميه أمام الزمالك بالبطولة العربية
الاتحاد
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عمرو مصطفى
 

كشف وليد صلاح الدين مدير الكرة في الاتحاد السكندري، عن موقف الجهاز الفني، من إشراك رزاق سيسيه وأحمد داوودا لاعبي الفريق، أمام الزمالك في مباراة الفريقين الثلاثاء المقبل، بذهاب دور الـ32 للبطولة العربية.

 

وقال صلاح الدين في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن تعاقد الزمالك والاتحاد ينص على منع مشاركة اللاعبين أمام الفريق الأبيض في المباريات المحلية والدولية، لكن البطولة العربية ودية ولا ينطبق عليها ما نص عليه التعاقد.

 

وتابع أنه في حالة اتفاق محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري مع رئيس الزمالك على عدم مشاركة اللاعبين في اللقاء، فإن الجهاز الفني ملتزم بالأمر.

المزيد عن: موقف سيسيه وداوودا عاجل رياضة الاخبار الرياضية الاتحاد اخبار الرياضة
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