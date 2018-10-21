طارق شوقي: المدارس في مصر غير مؤهلة لتطبيق نظام التعليم الجديد

أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المدارس في مصر غير مؤهلة وغير مهيئة لتطبيق نظام التعليم الجديد وهذا ليس جديد، فمشاكل التعليم منذ سنوات والتى تتمثل في كثافات الفصول، وعجز المعلمين، والبنية التحتية للمدارس، لكننا الآن نقوم باقتحام المشكلة وتحريك المياة الراكدة.



وأضاف "شوقى"، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "كل يوم"، عبر فضائية "on e"، اليوم السبت، أن القيادة السياسية تضع التعليم على رأس أولوياتها، وهذا انجاز كبير جدًا انتظرناه طويلًا، والدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بحل مشاكل التعليم.



ودعا المجتمع المدني والقطاع الخاص للعمل مع الحكومة في تطوير التعليم، مشددًا على أن الزيادة السكانية ادت لتفاقم مشكلة كثافة الفصول، وعجز المعلمين.



وأشاد، بدور المعلمين في تطوير منظومة التعليم، مضيفًا: "نراهن على معلمي مصر الشرفاء في العمل معنا لتطوير المنظومة، وأقف لهم إجلالًا".

