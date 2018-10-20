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إسرائيل تقرر وقف هدم الخان الأحمر

السبت 20/أكتوبر/2018 - 11:53 م
إسرائيل تقرر وقف هدم الخان الأحمر
الخان الأحمر
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قررت إسرائيل وقف قرار هدم الخان الأحمر حتى إشعار آخر والبحث عن حلول بديلة، هذا ما كشفته صحيفة هارتس العبرية.

 

وقالت الصحيفة: "سيؤخر المستوى السياسى الإخلاء من أجل البحث عن حلول بديلة حول هذه المسألة قبل الإخلاء القسري".

 

وفى الشهر الماضى، رفضت المحكمة العليا الالتماس الذى قدمه سكان القرية وسمح بتنفيذ عملية الهدم.

 

وقال الوزير وليد عساف تعليقا عن ما اوردته الصحيفة "انهم لم يبلغوا بشيء رسمى من اى جهة كانت، وسيبقى الاعتصام فى الخان الاحمر ولن ينتهى وهدفنا هو الدفاع عن الخان الاحمر" .

 

وأضاف فى مؤتمر صحفى الليلة: "على مدار 4 اشهر ونحن نسعى الى وقف قرار هدم الخان الأحمر وليس فقط تجميده.. وأن حصل ذلك فانه جاء ثمرة للجهود الدولية والفعل الميدانى وصمود اهالى الخان الاحمر والمتطوعين والأجهزة الأمنية خاصة الأمن الوطنى الذى رافقنا طيلة الاشهر الماضية خوفا من أى اختراق".

 

ونقلت الصحيفة عن مصادر عدة خلال الأسبوع الماضى، قولها إن "ترتيب المستوى السياسى يتأخر دون تفسير. ومع ذلك، لم تتلق الإدارة المدنية والشرطة أمرًا بمغادرة المنطقة، وفى الأيام الأخيرة، تم أيضًا إعادة تمهيد الطرق المؤدية إلى المركبات الثقيلة".

 

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