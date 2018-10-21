المستشار العمالي بميلانو: نعمل ليلًا ونهارًا من أجل الحفاظ على حقوق المصريين



قال عزت عمران، المستشار العمالي بميلانو، إن عدد المصريين في إيطاليا يبلغ 143 ألف رسميًا، وهناك 200 ألف بشكل غير رسمي.



وأشار "عمران"، خلال تقرير خاص مع الإعلامي هاني عبدالرحيم ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إلى أن دورهم يقوم على تعريف المصريين بحقوقهم ووجباتهم، لافتًا إلى أنهم نجحوا في حل عدد من القضايا بين أصحاب الأعمال والمصريين بإيطاليا.



ولفت إلى أنه متواصل مع كل المصريين، ومكتبه مفتوح لكل المصريين لحل مشاكلهم، معقبا: "نعمل ليل نهار من أجل حفظ حقوق المصريين".

