زي النهاردة بتاريخ 21-10-2018
الأحد 21/أكتوبر/2018 - 12:00 ص
حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 21-10-2018
أحــــــــــــداث
1600 - وقوع «معركة سيكيغاهارا»، وكانت نتيجتها وصول الشوغون توكوغاوا إيه-ياسو إلى حكم اليابان.
1879 - توماس إديسون يعرض المصباح الكهربائي لأول مرة في عرض خاص.
1914 - تعيين أنور باشا وزيرًا للحرب في الدولة العثمانية وذلك أثناء الحرب العالمية الأولى.
1918 - ألمانيا توقف حرب الغواصات في الحرب العالمية الأولى.
1931 - حادثة أكتوبر في اليابان وهي محاولة انقلابية داخل صفوف الجيش الإمبراطوري.
1945 - الرئيس الأرجنتيني خوان بيرون يتزوج من الممثلة إيفا.
1952 - عقد أول اجتماع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في جدة والذي جمع وزراء إعلام الدول الإسلامية.
1964 - ثورة شعبية عارمة في السودان تغير على إثرها نظام الحكم العسكري بقيادة إبراهيم عبود.
1967 - إغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات على يد القوات البحرية المصرية.
1969 - انقلاب عسكري في الصومال بقيادة محمد سياد بري.
1973 - الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون يقيل المتهم الرئيسي بفضيحة ووترغيت أرشيبالد كوكس من منصبه.
1974 - وزير الخارجية الفرنسي جان سوفانيار يعقد أول اجتماع بين مسؤول أوروبي غربي وياسر عرفات وذلك خلال زيارته إلى لبنان.
1979 - وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه دايان يستقيل من منصبه احتجاجًا على سياسة رئيس الحكومة مناحم بيجن في مصادرة الأراضي المحتلة.
1990 - اغتيال أمين عام حزب الوطنيين الأحرار داني شمعون وزوجته وطفليهما في منزلهم.
1994 - الولايات المتحدة وكوريا الشمالية توقعان اتفاق في جنيف ينص على استخدام الطاقة النووية لكوريا الشمالية للأغراض المدنية حصرًا.
2016 - وفاة 79 شخصاً وإصابة 600 آخرين إثر حادث انحراف قطار إزيكا في الكاميرون.
2016 - هجوم إلكتروني ضخم من قبل مجهولين من نوع (DDoS) على خوادم شركة داين يتسبب في تعطيل العديد من المواقع والخدمات على الإنترنت، والبيت الأبيض يعلن بدء التحقيقات.
مــــــــواليـــــــــــد
1772 - صامويل تايلر كولريدج، شاعر إنجليزي.
1790 - ألفونس دي لامارتين، كاتب وشاعر وسياسي فرنسي.
1833 - ألفرد نوبل، عالم ومخترع سويدي.
1921 - مالكولم أرنولد، موسيقي بريطاني.
1931 - حسن عابدين، ممثل مصري.
1931 - شامي كابور، ممثل هندي.
1933 - فرانشيسكو خينتو، لاعب كرة قدم إسباني.
1949 - بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل الرابع عشر والثامن عشر.
1957 - فولفجانج كيترلي، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2001.
1959 - حسن الأسمر، مغني مصري.
1959 - ميلورا والترز، ممثلة أمريكية.
1960 - أكيرا سنجو، ملحن ياباني.
1962 - جهاد عبدو، ممثل سوري.
1967 - بول إنس، لاعب ومدرب كرة قدم إنجليزي.
1969 - كريمة الصقلي، مغنية مغربية.
1969 - الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد في مملكة البحرين.
1970 - داليا البحيري، ممثلة مصرية.
1972 - سافرون بوروز، ممثلة إنجليزية.
1972 - ماساكازو موريتا، ممثل أداء صوتي ياباني.
1975 - هنريكه هيلاريو، حارس مرمى كرة قدم برتغالي.
1980 - كيم كردشيان، ممثلة وعارضة أزياء أمريكية.
1981 - نيمانيا فيديتش، لاعب كرة قدم صربي.
1982 - ملحم زين، مغني لبناني.
1982 - مات دالاس، ممثل أمريكي.
1983 - فوز الشطي، مغنية وممثلة كويتية.
1984 - كيني كوبر، لاعب كرة قدم أمريكي.
1984 - كيران ريتشاردسون، لاعب كرة قدم إنجليزي.
وفيـــــــــــات
732 - عبد الرحمن الغافقي، قائد عربي مسلم وأحد حكام الأندلس.
1422 - الملك شارل السادس، ملك فرنسا.
1805 - هوراشيو نيلسون، عسكري إنجليزي.
1872 - جاكيه بابنيه، عالم فيزياء فرنسي.
1904 - إيزابيل إيبرهارت، مستكشفة سويسرية / جزائرية.
1930 - إلياس فياض، أديب وسياسي لبناني.
1978 - أنستاس ميكويان، سياسي سوفيتي.
1990 - داني شمعون، سياسي لبناني.
2011 - أنيس منصور، كاتب صحفي وأديب مصري.
2011 - فايدة كامل، مغنية وممثلة وسياسية مصرية.
2012 - ياش شوبرا، مخرج هندي.
2015 - رندة مرعشلي، ممثلة سورية.
أعيـــــــاد ومنــــــــاسبـــــــــــات
عيد التفاحة في المملكة المتحدة