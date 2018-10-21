زي النهاردة بتاريخ 21-10-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 21-10-2018





أحــــــــــــداث





1600 - وقوع «معركة سيكيغاهارا»، وكانت نتيجتها وصول الشوغون توكوغاوا إيه-ياسو إلى حكم اليابان.





1879 - توماس إديسون يعرض المصباح الكهربائي لأول مرة في عرض خاص.





1914 - تعيين أنور باشا وزيرًا للحرب في الدولة العثمانية وذلك أثناء الحرب العالمية الأولى.





1918 - ألمانيا توقف حرب الغواصات في الحرب العالمية الأولى.





1931 - حادثة أكتوبر في اليابان وهي محاولة انقلابية داخل صفوف الجيش الإمبراطوري.





1945 - الرئيس الأرجنتيني خوان بيرون يتزوج من الممثلة إيفا.





1952 - عقد أول اجتماع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في جدة والذي جمع وزراء إعلام الدول الإسلامية.





1964 - ثورة شعبية عارمة في السودان تغير على إثرها نظام الحكم العسكري بقيادة إبراهيم عبود.





1967 - إغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات على يد القوات البحرية المصرية.





1969 - انقلاب عسكري في الصومال بقيادة محمد سياد بري.





1973 - الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون يقيل المتهم الرئيسي بفضيحة ووترغيت أرشيبالد كوكس من منصبه.





1974 - وزير الخارجية الفرنسي جان سوفانيار يعقد أول اجتماع بين مسؤول أوروبي غربي وياسر عرفات وذلك خلال زيارته إلى لبنان.





1979 - وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه دايان يستقيل من منصبه احتجاجًا على سياسة رئيس الحكومة مناحم بيجن في مصادرة الأراضي المحتلة.





1990 - اغتيال أمين عام حزب الوطنيين الأحرار داني شمعون وزوجته وطفليهما في منزلهم.





1994 - الولايات المتحدة وكوريا الشمالية توقعان اتفاق في جنيف ينص على استخدام الطاقة النووية لكوريا الشمالية للأغراض المدنية حصرًا.





2016 - وفاة 79 شخصاً وإصابة 600 آخرين إثر حادث انحراف قطار إزيكا في الكاميرون.





2016 - هجوم إلكتروني ضخم من قبل مجهولين من نوع (DDoS) على خوادم شركة داين يتسبب في تعطيل العديد من المواقع والخدمات على الإنترنت، والبيت الأبيض يعلن بدء التحقيقات.





مــــــــواليـــــــــــد





1772 - صامويل تايلر كولريدج، شاعر إنجليزي.





1790 - ألفونس دي لامارتين، كاتب وشاعر وسياسي فرنسي.





1833 - ألفرد نوبل، عالم ومخترع سويدي.





1921 - مالكولم أرنولد، موسيقي بريطاني.





1931 - حسن عابدين، ممثل مصري.





1931 - شامي كابور، ممثل هندي.





1933 - فرانشيسكو خينتو، لاعب كرة قدم إسباني.





1949 - بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل الرابع عشر والثامن عشر.





1957 - فولفجانج كيترلي، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2001.





1959 - حسن الأسمر، مغني مصري.





1959 - ميلورا والترز، ممثلة أمريكية.





1960 - أكيرا سنجو، ملحن ياباني.





1962 - جهاد عبدو، ممثل سوري.





1967 - بول إنس، لاعب ومدرب كرة قدم إنجليزي.





1969 - كريمة الصقلي، مغنية مغربية.





1969 - الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد في مملكة البحرين.





1970 - داليا البحيري، ممثلة مصرية.





1972 - سافرون بوروز، ممثلة إنجليزية.





1972 - ماساكازو موريتا، ممثل أداء صوتي ياباني.





1975 - هنريكه هيلاريو، حارس مرمى كرة قدم برتغالي.





1980 - كيم كردشيان، ممثلة وعارضة أزياء أمريكية.





1981 - نيمانيا فيديتش، لاعب كرة قدم صربي.





1982 - ملحم زين، مغني لبناني.





1982 - مات دالاس، ممثل أمريكي.





1983 - فوز الشطي، مغنية وممثلة كويتية.





1984 - كيني كوبر، لاعب كرة قدم أمريكي.





1984 - كيران ريتشاردسون، لاعب كرة قدم إنجليزي.





وفيـــــــــــات





732 - عبد الرحمن الغافقي، قائد عربي مسلم وأحد حكام الأندلس.





1422 - الملك شارل السادس، ملك فرنسا.





1805 - هوراشيو نيلسون، عسكري إنجليزي.





1872 - جاكيه بابنيه، عالم فيزياء فرنسي.





1904 - إيزابيل إيبرهارت، مستكشفة سويسرية / جزائرية.





1930 - إلياس فياض، أديب وسياسي لبناني.





1978 - أنستاس ميكويان، سياسي سوفيتي.





1990 - داني شمعون، سياسي لبناني.





2011 - أنيس منصور، كاتب صحفي وأديب مصري.





2011 - فايدة كامل، مغنية وممثلة وسياسية مصرية.





2012 - ياش شوبرا، مخرج هندي.





2015 - رندة مرعشلي، ممثلة سورية.





أعيـــــــاد ومنــــــــاسبـــــــــــات



