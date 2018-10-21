ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

زي النهاردة بتاريخ 21-10-2018

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 12:00 ص
زي النهاردة بتاريخ 21-10-2018
زي النهاردة بتاريخ 21-10-2018
طباعة
 
حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 21-10-2018

أحــــــــــــداث

1600 - وقوع «معركة سيكيغاهارا»، وكانت نتيجتها وصول الشوغون توكوغاوا إيه-ياسو إلى حكم اليابان.

1879 - توماس إديسون يعرض المصباح الكهربائي لأول مرة في عرض خاص.

1914 - تعيين أنور باشا وزيرًا للحرب في الدولة العثمانية وذلك أثناء الحرب العالمية الأولى.

1918 - ألمانيا توقف حرب الغواصات في الحرب العالمية الأولى.

1931 - حادثة أكتوبر في اليابان وهي محاولة انقلابية داخل صفوف الجيش الإمبراطوري.

1945 - الرئيس الأرجنتيني خوان بيرون يتزوج من الممثلة إيفا.

1952 - عقد أول اجتماع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في جدة والذي جمع وزراء إعلام الدول الإسلامية.

1964 - ثورة شعبية عارمة في السودان تغير على إثرها نظام الحكم العسكري بقيادة إبراهيم عبود.

1967 - إغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات على يد القوات البحرية المصرية.

1969 - انقلاب عسكري في الصومال بقيادة محمد سياد بري.

1973 - الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون يقيل المتهم الرئيسي بفضيحة ووترغيت أرشيبالد كوكس من منصبه.

1974 - وزير الخارجية الفرنسي جان سوفانيار يعقد أول اجتماع بين مسؤول أوروبي غربي وياسر عرفات وذلك خلال زيارته إلى لبنان.

1979 - وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه دايان يستقيل من منصبه احتجاجًا على سياسة رئيس الحكومة مناحم بيجن في مصادرة الأراضي المحتلة.

1990 - اغتيال أمين عام حزب الوطنيين الأحرار داني شمعون وزوجته وطفليهما في منزلهم.

1994 - الولايات المتحدة وكوريا الشمالية توقعان اتفاق في جنيف ينص على استخدام الطاقة النووية لكوريا الشمالية للأغراض المدنية حصرًا.

2016 - وفاة 79 شخصاً وإصابة 600 آخرين إثر حادث انحراف قطار إزيكا في الكاميرون.

2016 - هجوم إلكتروني ضخم من قبل مجهولين من نوع (DDoS) على خوادم شركة داين يتسبب في تعطيل العديد من المواقع والخدمات على الإنترنت، والبيت الأبيض يعلن بدء التحقيقات.

مــــــــواليـــــــــــد

1772 - صامويل تايلر كولريدج، شاعر إنجليزي.

1790 - ألفونس دي لامارتين، كاتب وشاعر وسياسي فرنسي.

1833 - ألفرد نوبل، عالم ومخترع سويدي.

1921 - مالكولم أرنولد، موسيقي بريطاني.

1931 - حسن عابدين، ممثل مصري.

1931 - شامي كابور، ممثل هندي.

1933 - فرانشيسكو خينتو، لاعب كرة قدم إسباني.

1949 - بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل الرابع عشر والثامن عشر.

1957 - فولفجانج كيترلي، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2001.

1959 - حسن الأسمر، مغني مصري.

1959 - ميلورا والترز، ممثلة أمريكية.

1960 - أكيرا سنجو، ملحن ياباني.

1962 - جهاد عبدو، ممثل سوري.

1967 - بول إنس، لاعب ومدرب كرة قدم إنجليزي.

1969 - كريمة الصقلي، مغنية مغربية.

1969 - الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد في مملكة البحرين.

1970 - داليا البحيري، ممثلة مصرية.

1972 - سافرون بوروز، ممثلة إنجليزية.

1972 - ماساكازو موريتا، ممثل أداء صوتي ياباني.

1975 - هنريكه هيلاريو، حارس مرمى كرة قدم برتغالي.

1980 - كيم كردشيان، ممثلة وعارضة أزياء أمريكية.

1981 - نيمانيا فيديتش، لاعب كرة قدم صربي.

1982 - ملحم زين، مغني لبناني.

1982 - مات دالاس، ممثل أمريكي.

1983 - فوز الشطي، مغنية وممثلة كويتية.

1984 - كيني كوبر، لاعب كرة قدم أمريكي.

1984 - كيران ريتشاردسون، لاعب كرة قدم إنجليزي.

وفيـــــــــــات

732 - عبد الرحمن الغافقي، قائد عربي مسلم وأحد حكام الأندلس.

1422 - الملك شارل السادس، ملك فرنسا.

1805 - هوراشيو نيلسون، عسكري إنجليزي.

1872 - جاكيه بابنيه، عالم فيزياء فرنسي.

1904 - إيزابيل إيبرهارت، مستكشفة سويسرية / جزائرية.

1930 - إلياس فياض، أديب وسياسي لبناني.

1978 - أنستاس ميكويان، سياسي سوفيتي.

1990 - داني شمعون، سياسي لبناني.

2011 - أنيس منصور، كاتب صحفي وأديب مصري.

2011 - فايدة كامل، مغنية وممثلة وسياسية مصرية.

2012 - ياش شوبرا، مخرج هندي.

2015 - رندة مرعشلي، ممثلة سورية.

أعيـــــــاد ومنــــــــاسبـــــــــــات

عيد التفاحة في المملكة المتحدة
المزيد عن: وفيت مواليد زي النهاردة حدث في مثل هذا اليوم اعياد ومناسبات احداث 21 اكتوبر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
-
x
17:00
-
كريستال بالاس
الدوري الإسباني
إيبار
-
x
16:15
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
بولونيا
-
x
15:00
-
تورينو
بارما
-
x
15:00
-
لاتسيو
انتر ميلان
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري الألماني
هيرتا برلين
-
x
15:30
-
فرايبورج
الدوري الفرنسي
نيس
-
x
21:00
-
مارسيليا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/21/2018 12:30:08 AM