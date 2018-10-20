نجم وسط برشلونة: سنثبت للجميع أننا نستطيع اللعب بدون ميسي

أكد الكرواتي إيفان راكيتيتش، نجم وسط فريق برشلونة الإسباني، أن فريقه لعب لبعض الوقت بلاعب منقوص، ويجب أن يكونوا مستعدين عندما تكون هناك إصابة وعليهم التعلم من أجل المستقبل.





وقال راكيتيتش خلال تصريحات صحفية بعد الفوز على إشبيلية بنتيجة 4-2: "يجب أن تكون أسرع وتجري التغييرات في وقت أسرع، كنا نلعب مع عشرة لفترة طويلة اليوم".





واختتم نجم وسط الفريق الكتالوني تصريحاته قائلاً: "علينا أن نظهر لـ ميسي وللجميع أننا نستطيع اللعب بدونه".