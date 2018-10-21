حالة الطقس اليوم الأحد 21/10/2018 فى مصر والدول العربية

نقدم توقعات حالة الطقس فى مصر وبعض الدول العربية، اليوم الأحد ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الغربية، وعلى مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.





الطقس فى الأردن





نهاراً:

تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها الاعتيادية في مثل هذا الوقت من العام.

وتسود أجواء خريفية معتدلة في أغلب المناطق مع ظهور بعض السُحب على ارتفاعات مختلفة.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.





في خليج العقبة:

الرياح شمالية، معتدلة السرعة

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-15 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.





ليلاً:

تسود مائلة للبرودة ورطبة في عموم المناطق.

ويتوقع تشكل الضباب في أجزاء من السهول الشرقية وبعض المرتفعات الجبيلية العالية، وبالتالي حدوث تدن في مدى الرؤية الأفقية.وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.





الطقس فى فلسطين