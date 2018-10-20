كل ما تريد معرفته عن الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي





وافق مجلس الوزراء على ما تم عرضه من جانب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول شروط طرح الإعلان العاشر ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى، وذلك تلبية للرغبات المتزايدة من المواطنين للحصول على وحدات سكنية ضمن برنامج الاسكان الاجتماعى واستجابة للاحتياجات الفعلية لسوق العقار من حيث متطلبات الموقع والمساحة والخدمات العامة المقدمة للمواطنين من محدودى الدخل.





يستعد صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي لطرح الإعلان العاشر من الإسكان الاجتماعي، والذي من المقرر أن يكون الشهر المقبل، وفقًا لتصريحات المسؤولين، حيث يشهد مجموعة من التغييرات في الشروط والأوراق المطلوبة، وطريقة سداد ثمن الوحدة والأسعار ومقدم الحجز وكذلك قيمة الدعم.





وترصد "الفجر"، أبرز 10معلومات عن الإعلان العاشر للإسكان الإجتماعى الجديد، وذلك من خلال السطور القليلة القادمة





1- يتم طرح 120 وحدة سكنية فى 9 مدن جديدة وهى أكتوبر الجديدة، وبدر، والعبور، و15 مايو، والعاشر من رمضان، والسادات، والمنيا الجديدة، وأسوان الجديدة، والغردقة.





2- مساحة الوحدة السكنية تصل إلى 90 متر مربع كاملة التشطيب وتتكون من 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام، والعمارة الواحدة مكونة من 5 أدوار كل دور به شقتان، والتسليم يكون بعد 30 شهر من التقديم.





3- تبدأ أسعار الوحدات من 220 ألف جنيه وحتى 230 ألف جنيه للوحدة إلى تبلغ مساحتها 90 متر مربع، وسعر الوحدة 75 متر مربع 185 ألف جنيه.





4- يبلغ مقدم الحجز 15 ألف جنيه وقيمة الدعم تبلغ 40 ألف جنيه بقرار من مجلس الوزراء بدلاً من 25 ألف جنيه، ويبلغ قيمة القسط الشهري 600 جنيه، ويتم سداد 5% من ثمن الوحدة كوديعة صيانة.





5- يتم الحجز إلكترونياً من خللا موقع صندوق التمويل العقاري حيث يتم شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد ثم ملئ استمارة الحجز ويتم إرفاق إيصال السداد وإيصال المصاريف الإدارية على الموقع الإلكتروني بصيغة PDF.





6- يتم تخصيص الوحدات السكنية عن طريق القرعة الإلكترونية، والسن لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة، وأن لا يكون قد حصل المتقدم هو أو زوجته على دعم سابق من الحكومة سواء شقة أو أرض سكنية، وأن يكون المتقدم من نفس المحافظة التى بها الوحدة السكنية.





7- لا يتعدى الدخل الشهري للمتقدم الأعزب عن 4200 جنيه، ولا يتعدى الدخل للمتزوج هو وزوجته عن 5700 جنيه.





8- الأوراق المطلوبة صورة بطاقة الرقم القومي، ومفردات مرتب مختومة من جهة العمل وموضح بها صافى الدخل للزوج والزوجة، وبرنت تأمينات اجتماعية، وإيصال مرافق كهرباء أو ماء أو غاز، وصورة من قسيمة الزواج، وصورة من شهادات ميلاد الأبناء.





9- طرح ما يقرب من 120 ألف وحدة في 9 مدن هي: أكتوبر الجديدة، بدر، العبور، 15 مايو، العاشر من رمضان، السادات، المنيا الجديدة، أسوان الجديدة، والغردقة.





10- الشروط العامة، أن يكون سن المتقدم من 21 إلى 50 سنة، وألا يكون المتقدم أو أي فرد من أسرته حصل على دعم سابق من الحكومة سواء شقة أو أرض، و يكون المتقدم مقيمًا أو يعمل في المحافظة التي يتقدم لحجز وحدة بها.



