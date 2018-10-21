وزير التموين: 4.2 مليون بطاقة بهم بيانات خاطئة
الأحد 21/أكتوبر/2018 - 02:33 صهدى عبدالرازق
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن البطاقات التموينية التي صدرت منذ 2011 وحتى 2016 لم تخضع لأي رقابة، معقبًا: "البطاقة كانت مجرد اسم وعدد".
وأشار "المصيلحي"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت، إلى أنهم يعانون لضبط منظومة التموين، وإعطاء كل ذي حق حقه، منوهًا بأن هناك 4.2 مليون بطاقة تموينية بها بيانات أخطاء.
ولفت إلى أن هناك أرقام قومية مكررة في أكثر من 3 بطاقات تموين، مضيفًا أنه غير مقبول أن تكون الأرقام القومية لمواطنين مكررة في أكثر من بطاقة.
وأشار "المصيلحي"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت، إلى أنهم يعانون لضبط منظومة التموين، وإعطاء كل ذي حق حقه، منوهًا بأن هناك 4.2 مليون بطاقة تموينية بها بيانات أخطاء.
ولفت إلى أن هناك أرقام قومية مكررة في أكثر من 3 بطاقات تموين، مضيفًا أنه غير مقبول أن تكون الأرقام القومية لمواطنين مكررة في أكثر من بطاقة.
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