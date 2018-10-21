ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وزير التموين: 4.2 مليون بطاقة بهم بيانات خاطئة

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 02:33 ص
وزير التموين: 4.2 مليون بطاقة بهم بيانات خاطئة
وزير التموين
طباعة
هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن البطاقات التموينية التي صدرت منذ 2011 وحتى 2016 لم تخضع لأي رقابة، معقبًا: "البطاقة كانت مجرد اسم وعدد".

وأشار "المصيلحي"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت، إلى أنهم يعانون لضبط منظومة التموين، وإعطاء كل ذي حق حقه، منوهًا بأن هناك 4.2 مليون بطاقة تموينية بها بيانات أخطاء.

ولفت إلى أن هناك أرقام قومية مكررة في أكثر من 3 بطاقات تموين، مضيفًا أنه غير مقبول أن تكون الأرقام القومية لمواطنين مكررة في أكثر من بطاقة.
المزيد عن: مصر علي المصيلحي توك شو بطاقات تموين اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
-
x
17:00
-
كريستال بالاس
الدوري الإسباني
إيبار
-
x
16:15
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
بولونيا
-
x
15:00
-
تورينو
بارما
-
x
15:00
-
لاتسيو
انتر ميلان
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري الألماني
هيرتا برلين
-
x
15:30
-
فرايبورج
الدوري الفرنسي
نيس
-
x
21:00
-
مارسيليا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/21/2018 3:40:24 AM