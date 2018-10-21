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وزير القوى العاملة: نعمل على الرقي بمستوى تدريب الشباب

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 12:28 ص
وزير القوى العاملة: نعمل على الرقي بمستوى تدريب الشباب
محمد سعفان
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هدى عبدالرازق
 

عرض الإعلامي هاني عبدالرحيم، ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، تقرير يرصد استلام عقود عمل لذوي الاحتياجات الخاصة بوزارة القوى العاملة.

وأشار محمد سعفان، وزير القوى العاملة، خلال التقرير، إلى أنهم يعملون على الارتقاء بمستوى التدريب للشباب، وتوفير فرص عمل لهم.

وأضاف أنهم يوفرون دورات تدريبية للشباب في مجال ريادة الأعمال.
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